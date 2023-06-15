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НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%

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Україна, Четвер 15 червня 2023 14:01
НБУ залишив облікову ставку на рівні 25% Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 16 червня 2023 року. НБУ тримає ставку на цьому рівні із червня минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Як зазначив Пишний, збереження ставки "сприятиме привабливості гривневих інструментів і збереженню стійкості валютного ринку та зниженню інфляції та формуватиме передумови для подальшого пом’якшення валютних обмежень".

НБУ готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше, ніж передбачав квітневий макропрогноз (наприкінці 2023 року), у разі, якщо зростання реальної дохідності гривневих інструментів і зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося, сказав голова НБУ.

Облікова ставка

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% із 3 червня 2022 року.

Зазначимо, у травні інфляція в Україні сповільнилася до 15,3%. НБУ очікує, що до кінця року вона буде меншою за 15%, а в 2024 році меншою за 10%.

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