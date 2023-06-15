НБУ оставил учетную ставку на уровне 25%

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых с 16 июня 2023 года. НБУ держит ставку на этом уровне с июня прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube .

Как отметил Пышный, сохранение ставки "будет способствовать привлекательности гривневых инструментов и сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции и будет формировать предпосылки для дальнейшего смягчения валютных ограничений".

НБУ готов начать цикл снижения учетной ставки раньше, чем предполагал апрельский макропрогноз (в конце 2023 года), в случае если рост реальной доходности гривневых инструментов и снижение рисков для курсовой устойчивости и дальше будут происходить быстрее, чем ожидалось, сказал глава НБУ.

Учетная ставка

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.