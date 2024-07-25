НБУ залишив облікову ставку на рівні 13% річних: що вплинуло на рішення

"Ураховуючи необхідність забезпечення стійкості валютного ринку та наближення інфляції до цілі 5% на прогнозному горизонті, правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%", - сказав він.

Зміна ставки

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку. Минулого року ставка впала до 15%. НБУ послідовно знижував ставку у 2024 році.

Облікова ставка

Облікова ставка НБУ - це один з ключових інструментів монетарної політики, який визначає вартість грошей в Україні. Від неї залежить ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам та приймає від них депозити. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включаючи ставки за кредитами і депозитами для підприємств та фізичних осіб.

НБУ використовує облікову ставку для досягнення декількох цілей:

Контроль інфляції. Збільшуючи облікову ставку, НБУ може зменшити обсяг грошей в обігу, що сприяє зниженню інфляції. Зменшення облікової ставки, навпаки, може стимулювати зростання інфляції.

Стимулювання економічного зростання. Зниження облікової ставки робить кредити дешевшими.

Стабілізація фінансової системи. Облікова ставка впливає на ліквідність банківської системи та загальну стабільність фінансових ринків.

Регулювання обмінного курсу. Облікова ставка впливає на привабливість національної валюти для заощаджень.

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для ринкових учасників про напрямок монетарної політики НБУ та загальний економічний стан країни.