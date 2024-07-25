НБУ залишив облікову ставку на рівні 13% річних: що вплинуло на рішення

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 13,0% річних з 26 липня 2024 року. Таким чином, НБУ призупинив цикл зниження ставки, розпочатий в липні минулого року.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.
"Ураховуючи необхідність забезпечення стійкості валютного ринку та наближення інфляції до цілі 5% на прогнозному горизонті, правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 13%", - сказав він.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку. Минулого року ставка впала до 15%. НБУ послідовно знижував ставку у 2024 році.
Облікова ставка НБУ - це один з ключових інструментів монетарної політики, який визначає вартість грошей в Україні. Від неї залежить ставка, за якою НБУ надає кредити комерційним банкам та приймає від них депозити. Облікова ставка впливає на загальний рівень відсоткових ставок в економіці, включаючи ставки за кредитами і депозитами для підприємств та фізичних осіб.
НБУ використовує облікову ставку для досягнення декількох цілей:
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для ринкових учасників про напрямок монетарної політики НБУ та загальний економічний стан країни.