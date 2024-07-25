RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ оставил учетную ставку на уровне 13% годовых: что повлияло на решение

Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых с 26 июля 2024 года. Таким образом, НБУ приостановил цикл снижения ставки, начатый в июле прошлого года.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube.

"Учитывая необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка и приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте, правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%", - сказал он.

Изменение ставки

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023, когда НБУ начал снижать ставку. В прошлом году ставка упала до 15%. НБУ последовательно снижал ставку в 2024 году.

Учетная ставка

Учетная ставка НБУ – это один из ключевых инструментов монетарной политики, который определяет стоимость денег в Украине. От нее зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка оказывает влияние на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.

НБУ использует учетную ставку для достижения нескольких целей:

  • Контроль инфляции. Увеличивая учетную ставку, НБУ может снизить объем денег в обращении, что способствует снижению инфляции. Уменьшение учетной ставки, напротив, может стимулировать рост инфляции.
  • Стимулирование экономического роста. Снижение учетной ставки делает кредиты дешевле.
  • Стабилизация денежной системы. Учетная ставка влияет на ликвидность банковской системы и стабильность финансовых рынков.
  • Регулировка обменного курса. Учетная ставка влияет на привлекательность национальной валюты для сбережений.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общем экономическом положении страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныСтавка по депозитуСтавка по кредиту