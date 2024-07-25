НБУ оставил учетную ставку на уровне 13% годовых: что повлияло на решение

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 13% годовых с 26 июля 2024 года. Таким образом, НБУ приостановил цикл снижения ставки, начатый в июле прошлого года.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube.
"Учитывая необходимость обеспечения устойчивости валютного рынка и приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте, правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%", - сказал он.
Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10% до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023, когда НБУ начал снижать ставку. В прошлом году ставка упала до 15%. НБУ последовательно снижал ставку в 2024 году.
Учетная ставка НБУ – это один из ключевых инструментов монетарной политики, который определяет стоимость денег в Украине. От нее зависит ставка, по которой НБУ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает от них депозиты. Учетная ставка оказывает влияние на общий уровень процентных ставок в экономике, включая ставки по кредитам и депозитам для предприятий и физических лиц.
НБУ использует учетную ставку для достижения нескольких целей:
Изменение учетной ставки является важным сигналом для рыночных участников о направлении монетарной политики НБУ и общем экономическом положении страны.