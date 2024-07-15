НБУ залишив курс долара вище 41 гривні, євро оновив максимум

Офіційний курс на 16 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,0107 грн за 1 долар (-0,0327 грн).

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Курс євро становитиме 44,7263 гривень за 1 євро (+0,0403 грн). Це максимум. Вище курс був 15 липня - 44,686.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 8 копійок до 41,07-41,11 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс долара не змінився – 41,15 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, літній період цілком відповідає поняттю паузи: тобто не варто очікувати, що найближчим часом на ринку станеться щось екстраординарне.

Відповідно, після літньої паузи деякі процеси підуть значно швидше, і цілком можливо, що вже у вересні ми побачимо нові валютні коридори: 41-42 грн/долар та 44-47 грн/євро, додав банкір.