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НБУ оставил курс доллара выше 41 гривны, евро обновил максимум

Фото: курс доллара упал на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,0107 гривен за 1 доллар (-0,0327грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,7263 гривен за 1 евро (+0,0403 грн). Это максимум. Выше курс был 15 июля - 44,686.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 8 копеек до 41,07-41,11 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара не изменился - 41,15 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, летний период вполне соответствует понятию паузы: то есть не стоит ожидать, что в ближайшее время на рынке произойдет что-то экстраординарное.

Соответственно, после летней паузы некоторые процессы пойдут значительно быстрее, и вполне возможно, что уже в сентябре мы увидим новые валютные коридоры: 41-42 грн/доллар и 44-47 грн/евро, добавил банкир.

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