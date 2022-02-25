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НБУ закрыл российские государственные банки в Украине

Автор: Александр Белоус

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации. Это "Международный резервный банк" (бывший "Сбербанк") и "Проминвестбанк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Международный резервный банк" на 100% принадлежит ОАО "Сбербанк России", "Проминвестбанк" на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".

Напомним Национальный банк Украины запретил расчеты в российских и белорусских рублях и операции с предприятиями государств-агрессоров.

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Национальный банк Украины