НБУ запретил расчеты в российских и белорусских рублях
Национальный банк Украины внес изменения в постановления от 24 февраля 2022 года №18 "О работе банковской системы в период введения военного положения. Запрещены расчеты в российских и белорусских рублях и операции с предприятиями государств-агрессоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу НБУ.
Постановлением запрещено уполномоченным учреждениям проводить любые валютные операции:
- с использованием российских рублей и белорусских рублей;
- участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь;
- для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, имеющими местонахождение в Российской Федерации или в Республике Беларусь.
Как сообщало РБК-Украина, 24 февраля Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.
Кроме того, НБУ ввел мораторий на проведение трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ).