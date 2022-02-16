ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ зафиксировал умеренный отток вкладов населения из банков в начале 2022 года

Новина українською →
Украина, Среда 16 февраля 2022 17:29
НБУ зафиксировал умеренный отток вкладов населения из банков в начале 2022 года Фото: небольшая часть вкладчиков забрали средства из банков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале 2022 года военно-политическое напряжение вокруг Украины вызвало умеренный отток вкладов населения. Но банки почти не повышали ставки для борьбы за клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ за февраль 2022 года.

"По состоянию на середину февраля понятно, что банки спокойно встретили отток, имея значительный запас ликвидности. Поскольку срочные средства были стабильными, финучреждения почти не повышали депозитные ставки, поскольку не имели необходимости дополнительно конкурировать за клиентов", - говорится в обзоре.

Как отметили в НБУ, дальнейшее ужесточение монетарной политики будет ожидаемо влиять на условия привлечения средств и удорожать фондирование. Поэтому процентный риск банков будет усиливаться.

Напомним, в январе 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения выросли на 0,1 п.п. до 7,3% годовых. Депозитный портфель банков населения сократился на 2,0% до 706 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банки
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше