НБУ зафиксировал рекордный приток иностранных инвестиций в Украину после изменения методологии учета
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2021 году оценен в 6,0 млрд долларов. В 2020 году чистый отток составил 58 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор платежного баланса Национального банка Украины (НБУ).
"Приток сформировался главным образом за счет реинвестирования доходов - 4,2 млрд долларов, тогда как в 2020 году изъятие реинвестированных доходов составило 488 млн долларов", - говорится в обзоре.
По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) увеличились до 1,2 млрд долларов по сравнению с 760 млн долларов за 2020 год.
Чистые привлечения по долговым инструментам составили 1.3 млрд долларов, из них по кредитам сестринских предприятий - 302 млн долларов (в 2020 году чистые привлечения по долговым инструментам составили всего 32 млн долларов, в т.ч. по кредитам от сестринских предприятий - 53 млн долларов).
Напомним, в 2020 году, НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено усовершенствование статистики запасов ПИИ.
Термин "реинвестированный (или "нераспределенный") доход" используется в платежном балансе для обозначения потоков нераспределенного дохода. То есть этот ресурс продолжает работать на предприятие. Когда международные компании получают прибыль за рубежом, она может быть или инвестирована снова (реинвестирована) в дочернее предприятие или возвращена для финансирования других проектов.