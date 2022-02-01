НБУ зафиксировал рекордный приток иностранных инвестиций в Украину после изменения методологии учета

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2021 году оценен в 6,0 млрд долларов. В 2020 году чистый отток составил 58 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор платежного баланса Национального банка Украины ( НБУ ).

"Приток сформировался главным образом за счет реинвестирования доходов - 4,2 млрд долларов, тогда как в 2020 году изъятие реинвестированных доходов составило 488 млн долларов", - говорится в обзоре.

По данным НБУ, инвестиции в акционерный капитал (кроме реинвестирования доходов) увеличились до 1,2 млрд долларов по сравнению с 760 млн долларов за 2020 год.

Чистые привлечения по долговым инструментам составили 1.3 млрд долларов, из них по кредитам сестринских предприятий - 302 млн долларов (в 2020 году чистые привлечения по долговым инструментам составили всего 32 млн долларов, в т.ч. по кредитам от сестринских предприятий - 53 млн долларов).