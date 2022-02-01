НБУ зафіксував рекордний приплив іноземних інвестицій в Україну після зміни методології обліку

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у 2021 році оцінено в 6,0 млрд доларів. У 2020 році чистий відплив становив 58 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд платіжного балансу Національного банку України ( НБУ ).

"Приплив сформувався головним чином за рахунок реінвестування доходів - 4,2 млрд доларів, тоді як у 2020 році вилучення реінвестованих доходів становило 488 млн доларів", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, інвестиції в акціонерний капітал (крім реінвестування доходів) збільшилися до 1,2 млрд доларів порівняно з 760 млн доларів за 2020 рік.

Чисті залучення за борговими інструментами становили 1.3 млрд доларів, із них за кредитами сестринських підприємств - 302 млн доларів (у 2020 році чисті залучення за борговими інструментами становили всього 32 млн доларів, у т.ч. за кредитами від сестринських підприємств - 53 млн доларів).