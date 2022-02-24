НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на неопределенный срок
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс не изменился, поскольку НБУ зафиксировал курс из-за военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Ранее 24 февраля Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.
НБУ также решил зафиксировать официальный курс, который действовал на 24 февраля 2022 года.
Кроме того, НБУ ввел мораторий на проведение трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ).