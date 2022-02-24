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НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на неопределенный срок

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 15:52
НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на неопределенный срок Фото: курс доллара зафиксирован из-за военного положения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс не изменился, поскольку НБУ зафиксировал курс из-за военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на неопределенный срок

Ранее 24 февраля Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

НБУ также решил зафиксировать официальный курс, который действовал на 24 февраля 2022 года.

Кроме того, НБУ ввел мораторий на проведение трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ).

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