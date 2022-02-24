НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на невизначений термін

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 29,25 гривень за долар. Курс не змінився, оскільки НБУ зафіксував курс через воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Раніше 24 лютого Національний банк прийняв постанову у зв'язку з оголошенням воєнного стану по всій території України. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

НБУ також вирішив зафіксувати офіційний курс, який діяв на 24 лютого 2022 року.

Крім того, НБУ ввів мораторій на проведення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ).