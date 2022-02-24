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НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на невизначений термін

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 15:52
НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на невизначений термін Фото: курс долара зафіксований через воєнний стан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 29,25 гривень за долар. Курс не змінився, оскільки НБУ зафіксував курс через воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара на невизначений термін

Раніше 24 лютого Національний банк прийняв постанову у зв'язку з оголошенням воєнного стану по всій території України. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

НБУ також вирішив зафіксувати офіційний курс, який діяв на 24 лютого 2022 року.

Крім того, НБУ ввів мораторій на проведення транскордонних валютних платежів (крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) та уряду, окремих дозволів НБУ).

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