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НБУ заборонив обмінникам не приймати незначно пошкоджені купюри

Фото: НБУ заборонив фінустановам відмовляти в обміні валют на власний розсуд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українським фінансовим установам заборонили відмовляти в обміні валют, ґрунтуючись на людському факторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національного банку України Андрія Пишного у Facebook.

За його словами, щоб унеможливити спекуляції у фінустановах, Нацбанк ухвалив зміни - скасував визначення незначного зносу банкнот.

"Нацбанк заборонив фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот", - зазначив Пишний.

Він уточнив, що тепер касир не зможе "на око" оцінити справжність банкнот або їхній стан і відмовляти в обміні валюти, бо йому "здалося, що десь не відповідає малюнок чи не такий колір".

Пишний розповів, що подібні нововведення повністю приберуть людський чинник під час обміну валют.

Проблема з обміном валют

Нагадаємо, у травні українські фінустанови почали встановлювати додаткову комісію за прийом нібито зношених купюр або банкнот попередніх років випуску.

Пізніше у НБУ відреагували та уточнили, що додаткову комісію банки можуть брати лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження.

При цьому в Раді зареєстрували законопроект, згідно з яким пропонується запровадити штрафи для фінустанов за незаконну відмову в обміні валют.

Більш детально про проблему можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Андрій ПишнийНаціональний банк УкраїниОбмін валют