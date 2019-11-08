НБУ выявил пять наиболее проблемных банков

Результаты стресс-тестирования, проведенного Национальным банком в 2019 году, показывают, что самые большие проблемы сосредоточены в пяти банках. Об этом сказала сегодня на пресс-брифинге первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.

Ка отметила Рожкова, 85% от дополнительного капитала, который может потребоваться банкам в случае кризиса, приходится на эти пять финучреждений.

"Это два государственных банка, в которых очень высокая доля неработающих активов на балансах и как результат низкая операционную эффективность. Это два банка с российским капиталом, один из которых на сегодняшний день уже фактически прекращает свою деятельность и уже было анонсировано публично, что он прекращает работу с физическими лицами, то есть фактически идет на сворачивание деятельности. Второй банк заканчивает докапитализацию, и проблем там не будет. И это "Укрсоцбанк", который в последние 1,5 года находился в процессе присоединения к "Альфа-банку", - сообщила она.

Напомним, в конце октября "Проминвестбанк" заявил о том, что прекращает работу с физическими лицами.

Отметим, в конце октября НБУ отозвал банковскую лицензию и исключил АО "Укрсоцбанк" из Государственного реестра банков в связи с завершением присоединения к "Альфа-Банку" по упрощенной процедуре.

Как сообщало РБК-Украина, Из 29 банков, которые принимали участие в оценке качества активов и стресс-тестировании Национального банка Украины, 11 нуждаются в докапитализации на общую сумму 35,2 млрд грн. По неблагоприятному макроэкономическому сценарию 18 банков нуждаются в докапитализации на 73,8 млрд грн.