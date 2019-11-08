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НБУ виявив п'ять найбільш проблемних банків

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Серед цих банків - два державних і два російських

Результати стрес-тестування, проведеного Національним банком у 2019 році, показують, що найбільші проблеми зосереджені в п'яти банках. Про це сказала сьогодні на прес-брифінгу перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, передає кореспондент РБК-Україна.

Ка зазначила Рожкова, 85% від додаткового капіталу, який може знадобитися банкам у разі кризи, випадає на ці п'ять фінустанов.

"Це два державних банки, в яких дуже висока частка непрацюючих активів на балансах і як результат низька операційну ефективність. Це два банки з російським капіталом, один з яких на сьогоднішній день вже фактично припиняє свою діяльність і вже було анонсовано публічно, що він припиняє роботу з фізичними особами, тобто фактично йде на згортання діяльності. Другий банк закінчує докапіталізацію, і проблем там не буде. І це "Укрсоцбанк", який в останні 1,5 років перебував у процесі приєднання до "Альфа-банку", - повідомила вона.

Нагадаємо, в кінці жовтня "Промінвестбанк" заявив про те, що припиняє роботу з фізичними особами.

Відзначимо, в кінці жовтня НБУ відкликав банківську ліцензію і виключив АТ "Укрсоцбанк" з Державного реєстру банків у зв'язку з завершенням приєднання до "Альфа-Банку" за спрощеною процедурою.

Як повідомляло РБК-Україна, З 29 банків, які брали участь в оцінці якості активів і стресс-тестуванні Національного банку України, 11 потребують докапіталізації на загальну суму 35,2 млрд грн. За несприятливим макроекономічним сценарієм 18 банків потребують докапіталізації на 73,8 млрд грн.

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