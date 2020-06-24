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НБУ выявил проблемы в девяти банках

Новости » Экономика     24.06.2020 - 13:21
НБУ выявил проблемы в девяти банках
Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

Стресс-тестирование НБУ показало, что в нескольких банках во время кризиса могут быть проблемы

Национальный банк провел экспресс - стресс-тестирование банков Украины в условиях кризиса. Результаты показали возможные проблемы для девяти банков.

Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова на презентации "Отчета о финансовой стабильности" НБУ.

Как отмечала Рожкова, условия стресс-тестирования были жестче, чем макроєкономичений прогноз НБУ.

"Мы увидели, что девять банков имеют определенные риски относительно соблюдения нормативов капитала", - сказала она.

Как отмечается в "Отчете о финансовой стабильности", во время тестирования оценено влияние на капитал 26 банков. Совокупно эти банки имеют 91% активов сектора.

Установлено, что текущий кризис может привести к нарушению нормативов достаточности основного или регулятивного капитала девяти банков - это 30% активов сектора, из них 25% два государственных банка. В двух финучреждениях капитал может стать отрицательным.

"Все это учреждения, которые демонстрировали отрицательные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не предприняли достаточных мер для решения накопившихся проблем. Такие банки должны реструктуризировать балансы и изменить бизнес-модели как можно скорее", - говорится в отчете.

Отметим, по оценкам НБУ, негативные последствия кризиса могут проявиться в течение ближайшего года. Ключевые угрозы, которые стоят перед сектором, - снижение спроса на банковские услуги и ухудшение качества обслуживания кредитов.

Напомним, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украинытестированиебанки
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