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НБУ виявив проблеми у дев'яти банках

Новини » Економіка     24.06.2020 - 13:21
НБУ виявив проблеми у дев'яти банках
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Стрес-тестування НБУ показало, що у декількох банках під час кризи можуть бути проблеми

Національний банк провів експрес - стрес-тестування банків України в умовах кризи. Результати показали можливі проблеми для дев'яти банків.

Негативні наслідки поточної кризи можуть датися взнаки протягом найближчого року. Ключові загрози, які постають перед сектором, - зниження попиту на банківські послуги та погіршення якості обслуговування кредитів.

Про це сказала перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова на презентації "Звіту про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначала Рожкова, умови стрес-тестування були жорсткіші, ніж макроекономічний прогноз НБУ.

"Ми побачили, що дев'ять банків мають певні ризики щодо дотримання нормативів капіталу", - сказала вона.

Як зазначається у "Звіті про фінансову стабільність" під час тестування оцінено вплив на капітал 26 банків. Сукупно ці банки мають 91% активів сектору.

Установлено, що поточна криза може призвести до порушення нормативів достатності основного чи регулятивного капіталу дев’яти банків - це 30% активів сектору, з них 25%

два державних банки. У двох фінустанов капітал може стати від’ємним.

"Усе це установи, які демонстрували негативні результати стрес-тестування і в минулому, проте не вжили достатніх заходів для вирішення накопичених проблем. Такі банки повинні реструктуризувати баланси та змінити бізнес-моделі якомога швидше", - йдеться у звіті.

Відзначимо, за оцінками НБУ, негативні наслідки поточної кризи можуть датися взнаки протягом найближчого року. Ключові загрози, які постають перед сектором, - зниження попиту на банківські послуги та погіршення якості обслуговування кредитів.

Нагадаємо, перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що кредитні ставки банків можуть впасти до історичного мінімуму в кінці 2020 року.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Українибанкитестирование
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