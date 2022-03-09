НБУ выкупил военные облигации на 20 млрд грн и продолжит финансировать критические расходы правительства

По данным НБУ, эта сумма составляет около 1,3% от общей суммы расходов государственного бюджета, предусмотренных на 2022 год.

В то же время НБУ будет финансировать лишь критические расходы правительства в ограниченных объемах.

"Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства будет определяться отдельными решениями Национального банка. Будут учитываться ход военных действий, социально-экономическое развитие в Украине, ситуация на финансовых рынках и в государственных финансах, а также возможности наполнения государственного бюджета из других источников", - говорится в сообщении.

Предоставление кредитов государству со стороны НБУ является временной мерой в условиях военного положения. После завершения войны и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию в рыночных началах Национальный банк возобновит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета.

По данным Минфина, объем продажи военных облигаций на втором аукционе 8 марта составил 6,7 млрд грн. Ставка по годовым облигациям составила 11%.