НБУ викупив військові облігації на 20 млрд грн та продовжить фінансувати критичні видатки уряду

За даними НБУ, ця сума становить близько 1,3% від загальної суми видатків державного бюджету України, передбачених на 2022 рік.

Водночас НБУ фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах.

"Доцільність подальших операцій із фінансування критичних видатків уряду визначатиметься окремими рішеннями Національного банку. Враховуватимуться перебіг військових дій, соціально-економічний розвиток в Україні, ситуація на фінансових ринках та в державних фінансах, а також можливості наповнення державного бюджету з інших джерел", - йдеться в повідомленні.

Надання кредитів державі з боку НБУ є тимчасовим заходом в умовах воєнного стану. Після завершення війни і повернення економіки та фінансової системи до функціонування на ринкових засадах Національний банк відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету.

За даними Мінфіну, обсяг продажу військових облігацій на другому аукціоні 8 березня становив 6,7 млрд грн. Ставка за річними облігаціями склала 11%.