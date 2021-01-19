ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ выиграл суд против экс-владельца Имэксбанка на 300 млн гривен

Киев, Вторник 19 января 2021 15:47
НБУ выиграл суд против экс-владельца Имэксбанка на 300 млн гривен
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с бывшего владельца Имэксбанка Леонида Климова 309 млн гривен в пользу Национального банка Украины (НБУ). Средства будут взысканы в счет погашения задолженности банка по предоставленному ранее стабилизационному кредиту.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Решение суда вступило в законную силу, в то же время НБУ и в дальнейшем будет принимать меры, направленные на исполнение решения для погашения задолженности банка", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, в 2014 году Леонид Климов, который на тот момент был владельцем Имэксбанка, заключил с НБУ договор поручительства о погашении стабилизационного кредита, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед НБУ.

"Поскольку Леонид Климов продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства, в январе 2016 года НБУ обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке", - отметили в НБУ.

Напомним, НБУ 26 января 2015 года принял решение об отнесении Имэксбанка к категории неплатежеспособных. На момент принятия этого решения контролером банка был одесский бизнесмен и политик, депутат Верховной рады Украины седьмого созыва Леонид Климов.

Отметим, по данным НБУ по состоянию на 2019 год Имэксбанк Леонида Климова задолжал 3,3 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Национальный банк УкраиныИмэксбанкбанки

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь