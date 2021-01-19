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НБУ виграв суд проти екс-власника Імексбанку на 300 млн гривень

Київ, Вівторок 19 січня 2021 15:47
НБУ виграв суд проти екс-власника Імексбанку на 300 млн гривень
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Одеський апеляційний суд ухвалив рішення про стягнення з колишнього власника Імексбанку Леоніда Клімова 309 млн гривень на користь Національного банку України (НБУ). Кошти будуть стягнуті в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше стабілізаційним кредитом.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Рішення суду набрало законної сили, водночас НБУ і надалі вживатиме заходи, спрямовані на виконання рішення для погашення заборгованості банку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, у 2014 році Леонід Клімов, який на той момент був власником Імексбанку, уклав із НБУ договір поруки про погашення стабілізаційного кредиту, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості перед НБУ.

"Оскільки Леонід Клімов продемонстрував небажання добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки, в січні 2016 року НБУ звернувся до суду з метою стягнення заборгованості в судовому порядку", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, НБУ 26 січня 2015 року ухвалив рішення про віднесення Імексбанку до категорії неплатоспроможних. На момент ухвалення цього рішення контролером банку був одеський бізнесмен і політик, депутат Верховної ради України сьомого скликання Леонід Клімов.

Відзначимо, за даними НБУ станом на 2019 рік Імексбанк Леоніда Клімова заборгував 3,3 млрд гривень.

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