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НБУ ввел ограничения на валютном рынке в условиях военного положения

Автор: Александр Белоус

Национальный банк принял постановление в связи с объявлением военного положения по всей территории Украины. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, НБУ решил:

  • приостановить работу валютного рынка Украины кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;
  • зафиксировать официальный курс на 24 февраля 2022 года;
  • ограничить снятие наличности со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не учитывая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятия комиссий;
  • запретить выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), правительства и отдельных разрешений Национального банка;
  • ввести мораторий на проведение трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и правительства, отдельных разрешений НБУ);
  • приостановить проведение обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины;
  • банкам-эмитентам электронных денег приостановить выпуск электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

В то же время, согласно постановлению, банки обеспечивают работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения, обеспечивается доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме

Кроме того, безналичные расчеты проводятся без ограничений; банкоматы подкрепляются наличными без ограничений; платежи правительства Украины проводятся без ограничений.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление, которым предусмотрен ряд ограничений по снятию наличных.

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