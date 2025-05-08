НБУ встановив курс злотого нижче 11 гривень

Офіційний курс на 9 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9792 гривень за 1 злотий (-0,0245 грн).

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,60 гривень і продають по 11,08 гривень. Курс не змінився порівняно з попереднім днем.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) почав піднімати курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом 5-8 травня.

Офіційний курс на 9 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5113 гривень за 1 долар (+0,0725 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,887 гривень за 1 євро (-0,1875 грн).