Нацбанк почав піднімати курс долара

Національний банк України (НБУ) трохи підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом 5-8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5113 гривень за 1 долар (+0,0725 грн). bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 46,887 гривень за 1 євро (-0,1875 грн). bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 41,55-41,58 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня. udinfirm.com На готівковому ринку курс долара зріс на 3 копійки до 40,18 гривень.