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НБУ встановив курс злотого нижче 11 гривень

Україна, Четвер 08 травня 2025 16:30
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НБУ встановив курс злотого нижче 11 гривень Фото: Курс злотого впав на 3 копійки (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знову знизив курс польського злотого до гривні. Злотий дешевшає з 5 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 9 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,9792 гривень за 1 злотий (-0,0245 грн).

НБУ встановив курс злотого нижче 11 гривеньНа готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,60 гривень і продають по 11,08 гривень. Курс не змінився порівняно з попереднім днем.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) почав піднімати курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження протягом 5-8 травня.

Офіційний курс на 9 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5113 гривень за 1 долар (+0,0725 грн).

Офіційний курс євро становитиме 46,887 гривень за 1 євро (-0,1875 грн).

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