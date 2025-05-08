НБУ установил курс злотого ниже 11 гривен
Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил курс польского злотого к гривне. Злотый дешевеет с 5 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 9 мая 2025 года установлен на таком уровне: 10,9792 гривен за 1 злотый (-0,0245 грн).
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,60 гривен и продают по 11,08 гривен. Курс не изменился по сравнению с предыдущим днем.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) начал поднимать курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения на протяжении 5-8 мая.
Официальный курс на 9 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5113 гривен за 1 доллар (+0,0725 грн).
Официальный курс евро составит 46,887 гривен за 1 евро (-0,1875 грн).
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