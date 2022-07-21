НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне

Как отметили в пресс-службе, это сделано с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам.

"Такой шаг позволит увеличить конкурентоспособность украинских производителей, сблизить курсовые условия для различных групп бизнеса и населения и поддержать устойчивость экономики в условиях войны", - говорится в сообщении.

В то же время официальный курс гривны к доллару США и в дальнейшем является фиксированным."В условиях высокой неопределенности, обусловленной войной, фиксированный официальный курс к доллару США является основным якорем стабилизации ожиданий и ключевым средством выполнения приоритетных целей НБУ. Они заключаются в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, что является важной предпосылкой восстановления экономики", - добавили в пресс-службе.