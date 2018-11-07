НБУ купил у банков на аукционе 57 млн долларов

Средневзвешенный курс покупки валюты составил 27,90 грн/доллар

Национальный банк на аукционе по покупке 100 млн долларов купил у банков 57,40 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НБУ.

На аукцион было подано 25 заявок на 92,70 млн долларов по курсу от 27,8950 грн/доллар до 28,0000 грн/доллар. НБУ удовлетворил 17 заявок на 57,40 млн долларов. Средневзвешенный курс составил 27,9013 грн/доллар.

Напомним, что международные резервы Украины за октябрь выросли на 99,31 млн долларов (на 0,6%) и на 1 ноября 2018 года составили 16 млрд 737 млн долларов (в эквиваленте). За месяц НБУ купил 268,5 млн долларов (в том числе 126,0 млн долларов по выбору лучшей цены и 142,4 млн долларов по единому курсу) и продал 70,0 млн долларов (по единому курсу).

В последнее время курс доллара падает. Курс доллара на межбанке 7 ноября 2018 года в продаже упал по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 5 копеек до 27,90 грн/доллар, курс покупки понизился до 27,88 гривен за доллар.

Отметим, что последний раз НБУ проводил аукционы по покупке долларов в марте 2018 года.