НБУ впервые за 2 месяца продавал валюту на межбанке из-за роста курса доллара

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-27 августа 2021 года про на межбанковском валютном рынке 20,5 млн долларов. При этом он не покупал доллары на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ вышел на межбанк с продажей валюты впервые с конца июня. Это было произошло в связи с ростом курса доллара, который на неделе вырос с уровня 26,70 до 26,90 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1381,10 млн долларов и продал 190,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1191,10 млн долларов.