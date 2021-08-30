НБУ впервые за 2 месяца продавал валюту на межбанке из-за роста курса доллара

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-27 августа 2021 года про на межбанковском валютном рынке 20,5 млн долларов. При этом он не покупал доллары на межбанке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Таким образом, НБУ вышел на межбанк с продажей валюты впервые с конца июня. Это было произошло в связи с ростом курса доллара, который на неделе вырос с уровня 26,70 до 26,90 гривен за доллар.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1381,10 млн долларов и продал 190,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1191,10 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.
Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.