НБУ вп'яте поспіль залишив облікову ставку без змін попри зниження інфляції
Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних з 24 жовтня 2025 року. Ставка залишається без змін з березня.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
"Попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися", - сказав він.
За його словами, за таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови.
Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ передбачає, що зниження облікової ставки розпочнеться в І кварталі 2026 року.
Для чого потрібна ставка
Облікова ставка НБУ - це головна відсоткова ставка в Україні, яка визначає, скільки коштують гроші в державі. Вона показує, під який відсоток Національний банк надає кредити комерційним банкам або приймає від них депозити. Це основний інструмент грошово-кредитної політики, за допомогою якого регулюється інфляція, економічне зростання та курс гривні.
Коли НБУ підвищує ставку, кредити для банків стають дорожчими, а значить, дорожчають і позики для бізнесу та населення. Це зменшує кількість грошей в обігу й стримує інфляцію. Якщо ж ставку знижують, кредити стають доступнішими, економіка активізується, але може зрости інфляційний тиск.
Облікова ставка впливає на всі фінансові процеси - від вартості кредитів і депозитів до інвестиційної активності. Висока ставка робить гривню привабливішою для інвесторів, підтримуючи її курс, тоді як низька стимулює економічне зростання, але може послабити національну валюту.
Зміна ставки
Зазначимо, НБУ тримав облікову ставку на рівні 10% з початку війни та ухвалив рішення підвищити до 25% у червні 2022 року. Така ставка трималася до липня 2023 року, коли НБУ почав знижувати ставку до 15%.
НБУ знижував ставку і у 2024 році. З червня він тримав є її незмінною на рівні 13%. Але в грудні 2024 року НБУ підвищив ставку до 13,5%. У січні 2025 року ставку підвищено 14,5%, березні до 15,5%. Після цього НБУ тримав ставку на цьому рівні.
Прогноз за липень НБУ передбачав триваліше збереження облікової ставки на рівні 15,5% (до IV кварталу 2025 року) та її повільніше зниження порівняно з квітневим прогнозом. Водночас зазначалося, що НБУ враховуватиме зміни в балансі ризиків і перейде до циклу пом'якшення процентної політики лише тоді, коли переконається у відсутності загроз для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5% на горизонті політики.
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для ринкових учасників про напрямок монетарної політики НБУ та загальний економічний стан країни.
За даними Держстату, у вересні 2025 року річна інфляція в Україні уповільнилася до 11,9%.