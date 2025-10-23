НБУ вп'яте поспіль залишив облікову ставку без змін попри зниження інфляції

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних з 24 жовтня 2025 року. Ставка залишається без змін з березня.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

"Попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися", - сказав він.

За його словами, за таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови.

Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ передбачає, що зниження облікової ставки розпочнеться в І кварталі 2026 року.

Для чого потрібна ставка

Облікова ставка НБУ - це головна відсоткова ставка в Україні, яка визначає, скільки коштують гроші в державі. Вона показує, під який відсоток Національний банк надає кредити комерційним банкам або приймає від них депозити. Це основний інструмент грошово-кредитної політики, за допомогою якого регулюється інфляція, економічне зростання та курс гривні.

Коли НБУ підвищує ставку, кредити для банків стають дорожчими, а значить, дорожчають і позики для бізнесу та населення. Це зменшує кількість грошей в обігу й стримує інфляцію. Якщо ж ставку знижують, кредити стають доступнішими, економіка активізується, але може зрости інфляційний тиск.

Облікова ставка впливає на всі фінансові процеси - від вартості кредитів і депозитів до інвестиційної активності. Висока ставка робить гривню привабливішою для інвесторів, підтримуючи її курс, тоді як низька стимулює економічне зростання, але може послабити національну валюту.