НБУ возобновил продажу валюты для поддержки курса гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 71,00 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ впервые с конца июля продавал валюту на межбанке для поддержки курса гривны.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4509,40 млн долларов и продал на 3362,80 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1217,60 млн долларов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,17 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с конца марта 2020 года. Выше курс в этом году был только 30 марта (28,18 гривен за доллар), когда доллар резко вырос в условиях острой фазы коронакризиса.

Напомним, Минэкономики улучшило ожидания на 2020 год по курсу доллара. Министерство ожидает, что среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар (в официальном прогнозе - 29,5 гривен за доллар), концу года - 28,3 гривен +/- 1 гривна (в официальном прогнозе - 30 гривен за доллар).