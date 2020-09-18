НБУ відновив продаж валюти для підтримки курсу гривні

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вперше з кінця липня НБУ продавав валюту на міжбанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 14-18 вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 71,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ вперше з кінця липня продавав валюту на міжбанку для підтримки курсу гривні.

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4509,40 млн доларів і продав на 3362,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1217,60 млн доларів.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,17 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з кінця березня 2020 року. Вище курс в цьому році був лише 30 березня (28,18 гривень за долар), коли долар різко зріс в умовах гострої фази коронакризи.

Нагадаємо, Мінекономіки поліпшило очікування на 2020 рік за курсом долара. Міністерство очікує, що середньорічний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі - 29,5 гривень за долар), наприкінці року - 28,3 гривень +/- 1 гривня (в офіційному прогнозі - 30 гривень за долар).