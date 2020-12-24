НБУ возобновил продажу валюты на межбанке для поддержки гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 21-24 декабря 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 43,10 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по покупке валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, НБУ вышел на рынок с продажей валюты впервые с начал ноября. При этом в предыдущие две недели на рынке наблюдался избыток предложения и НБУ покупал валюту.

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4929,00 млн долларов и продал на 3844,70 млн долларов. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1084,30 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,35 гривен за доллар. За прошедшую неделю курс вырос на 1,9% (с 27,82 на 21 декабря).

По прогнозу аналитиков, до конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.

Отметим, по прогнозу НБУ, рекордные выплаты из бюджета в конце 2020 года могут привести к давлению на курс гривны.