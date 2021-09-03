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НБУ возобновил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 150 млн долларов

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 30 августа - 3 сентября 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 159,00 млн долларов и купил 7,00 млн долларов. Положительное сальдо составило 152,00 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ возобновил покупку валюты на межбанке после паузы на прошлой неделе, когда он продавал валюту в связи с ростом курса доллара.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1540,10 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1343,10 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

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