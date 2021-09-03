НБУ возобновил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 150 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 30 августа - 3 сентября 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 159,00 млн долларов и купил 7,00 млн долларов. Положительное сальдо составило 152,00 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ возобновил покупку валюты на межбанке после паузы на прошлой неделе, когда он продавал валюту в связи с ростом курса доллара.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1540,10 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1343,10 млн долларов.