НБУ возобновил покупку валюты на межбанке и пополнил резервы на 150 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 30 августа - 3 сентября 2021 года продал на межбанковском валютном рынке 159,00 млн долларов и купил 7,00 млн долларов. Положительное сальдо составило 152,00 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
Таким образом, НБУ возобновил покупку валюты на межбанке после паузы на прошлой неделе, когда он продавал валюту в связи с ростом курса доллара.
Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1540,10 млн долларов и продал 197,00 млн долларов. Сальдо интервенций составило 1343,10 млн долларов.
Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.
Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.