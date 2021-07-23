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НБУ возобновил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны

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Украина, Пятница 23 июля 2021 17:36
НБУ возобновил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны Фото: НБУ вернулся на межбанк с покупкой долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 19-23 июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 32 млн долларов. При этом он не продавал доллары на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ возобновил покупку долларов на межбанке после недельного перерыва. Это было связано резким снижением курса доллара, который упал за неделю с уровня 27,25 до 27,05 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1025,30 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 855,80 млн долларов.

НБУ возобновил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

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