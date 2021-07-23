НБУ возобновил покупку валюты на межбанке в связи с укреплением гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 19-23 июня 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 32 млн долларов. При этом он не продавал доллары на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, НБУ возобновил покупку долларов на межбанке после недельного перерыва. Это было связано резким снижением курса доллара, который упал за неделю с уровня 27,25 до 27,05 гривен за доллар.

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1025,30 млн долларов и продал 169,50 млн долларов. Сальдо интервенций составило 855,80 млн долларов.