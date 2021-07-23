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НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку у зв'язку зі зміцненням гривні

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 17:36
НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку у зв'язку зі зміцненням гривні Фото: НБУ повернувся на міжбанк з купівлею доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 19-23 червня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 32 млн доларів. При цьому він не продавав долари на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ..

Таким чином, НБУ відновив покупку доларів на міжбанку після тижневої перерви. Це було пов'язано різким зниженням курсу долара, який впав за тиждень з Рівня 27,25 до 27,05 гривень за долар.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1025,30 млн доларів і продав 169,50 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 855,80 млн доларів.

НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку у зв'язку зі зміцненням гривні

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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