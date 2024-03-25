У НБУ вказали на фактор, який вплине на валютний ринок України найближчим часом

Як зазначається в повідомленні, наприкінці лютого Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. В його межах уже в березні-квітні Україна має отримати перехідне фінансування обсягом 6 млрд євро.

"Загалом у березні-квітні Україна може отримати більше 10 млрд доларів. Це дасть змогу наростити обсяг міжнародних резервів до нового рекордного рівня, що посилить спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість та підтримувати помірну інфляцію", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на ринку

Як зазначили в НБУ, після тимчасового грудневого сплеску чистого попиту на валютному ринку вже в січні - березні тиск на міжнародні резерви суттєво зменшився. Цьому передусім сприяли помірніші бюджетні видатки, а також стрімкіше, ніж очікувалося, збільшення потужностей морського коридору, що забезпечило розширення експорту.

"Активна присутність НБУ на валютному ринку з дотриманням принципів керованої гнучкості сприяла помірним двостороннім коливанням обмінного курсу, зростанню глибини валютного ринку та стабілізації курсових очікувань, що послабило спекулятивні мотиви гри проти гривні. Помітний ефект мало й посилення валютного нагляду, зокрема щодо заходів з повернення валютної виручки в Україну. Все це дало змогу НБУ відчутно скоротити інтервенції з продажу валюти", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в умовах сталого зниження інфляції та стійкої ситуації на валютному ринку надалі поліпшувалися й інфляційні очікування більшості груп респондентів. Це, зі свого боку, сприяло збереженню інтересу до гривневих інструментів.

"Зокрема, й надалі зростали вкладення населення як у строкові банківські депозити, так і в гривневі ОВДП. Це додатково обмежує попит на валюту і відповідно тиск на міжнародні резерви", - додали в НБУ.

Допомога Україні

Єврокомісія 20 березня перерахувала Україні перший транш фінансування на 4,5 млрд євро. Також 20 березня Україна отримала 1,5 млрд доларів від Канади.

Крім того, 21 березня Рада директорів схвалила виділення Україні траншу на 880 млн доларів.

Раніше в НБУ зазначали, що частина міжнародної допомоги Україні в березні-квітні на 10 млрд доларів опиниться на ринку і вплине на ситуацію.