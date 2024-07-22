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Найбільш розповсюджену банкноту гривні старого зразка виведуть з обігу та замінять на нову

Україна, Понеділок 22 липня 2024 10:54
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Найбільш розповсюджену банкноту гривні старого зразка виведуть з обігу та замінять на нову Фото: Банкнота 500 гривень старого зразка буде виводитися з обігу (Віталій Носач, РБК-Ураїна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк з 1 серпня розпочне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років (тобто старого зразка). Це робиться з метою поступової їх заміни банкнотами зразка 2014 року та наступних років випуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Тож банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень", - йдеться в повідомленні.

Проте банкноти номіналом 500 гривень старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом. Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати, додали в прес-службі.

Як зазначили в НБУ, головна ціль такого рішення - підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

Найбільш розповсюджену банкноту гривні старого зразка виведуть з обігу та замінять на нову

Як відбуватиметься заміна

З 1 серпня 2024 року НБУ спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

  • банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;
  • Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

"Водночас заміна банкнот номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну", - йдеться в повідомленні.

Заміна старих банкнот та монет

НБУ поступово замінює в обігу банкноти попередніх років на сучасніші. У майбутньому, після завершення усіх процесів оптимізації, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління.

Зокрема, з 1 жовтня 2020 року триває вилучення з обігу банкнот номіналами 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років та з 1 січня 2023 року - 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років та їх заміна на обігові монети номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразка 2018 року та банкноти номіналами 20, 50,100, 200, 500 та 1 000 гривень зразка 2014 року та наступних років випуску.

Найбільш розповсюджену банкноту гривні старого зразка виведуть з обігу та замінять на нову

Нагадаємо, за даними НБУ, на 1 липня 2024 року у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд шт. банкнот на загальну суму 793,5 млрд гривень. Найбільше банкнот номіналом 500 гривень - 28,3% від загальної кількості в обороті.

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