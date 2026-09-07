НБУ виправив курс валют після збою: скільки коштуватимуть долар і євро 8 вересня

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що суттєвих потрясінь на готівковому валютному ринку цього тижня не буде.

За його оцінкою, різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 10-15 копійок.