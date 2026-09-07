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НБУ исправил курс валют после сбоя: сколько будут стоить доллар и евро 8 сентября

18:28 07.09.2026 Пн
1 мин
Регулятор назвал правильные значения курса после технической ошибки
aimg Мария Науменко
Фото: доллары и евро (коллаж РБК-Украина)

На сайте НБУ произошел технический сбой при установке курса гривны на 8 сентября, однако регулятор уже исправил данные и назвал правильные цифры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

На странице Официального интернет-представительства НБУ уже обнародованы корректные данные по официальному курсу гривны.

Какой курс валют установил НБУ

На 8 сентября 2026 года официальный курс гривны составит:

  • 44,4654 грн за доллар США;
  • 51,6817 грн /евро.

Таким образом, именно эти значения актуальны после исправления технической ошибки на сайте Нацбанка.

В НБУ разберутся с причинами сбоя

В Национальном банке заявили, что проведут дополнительную работу, чтобы в будущем не допустить подобных технических сбоев.

Причины проблемы и дальнейшие меры по ее недопущению планируют рассмотреть на заседании Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что существенных потрясений на наличном валютном рынке на этой неделе не будет.

По его оценке, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет составлять 10-15 копеек.

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