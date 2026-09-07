НБУ исправил курс валют после сбоя: сколько будут стоить доллар и евро 8 сентября

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что существенных потрясений на наличном валютном рынке на этой неделе не будет.

По его оценке, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет составлять 10-15 копеек.