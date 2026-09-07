НБУ виправив курс валют після збою: скільки коштуватимуть долар і євро 8 вересня

На сайті НБУ стався технічний збій під час встановлення курсу гривні на 8 вересня, однак регулятор уже виправив дані та назвав правильні цифри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України .

Причини проблеми та подальші заходи для її недопущення планують розглянути на засіданні Ради оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків.

У Національному банку заявили, що проведуть додаткову роботу, щоб у майбутньому не допустити подібних технічних збоїв.

Таким чином, саме ці значення є актуальними після виправлення технічної помилки на сайті Нацбанку.

На 8 вересня 2026 року офіційний курс гривні становитиме:

Наразі на сторінці Офіційного інтернет-представництва НБУ вже оприлюднені коректні дані щодо офіційного курсу гривні.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що суттєвих потрясінь на готівковому валютному ринку цього тижня не буде.

За його оцінкою, різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 10-15 копійок.