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НБУ виправив курс валют після збою: скільки коштуватимуть долар і євро 8 вересня

18:28 07.09.2026 Пн
1 хв
Регулятор назвав правильні значення курсу після технічної помилки
aimg Марія Науменко
НБУ виправив курс валют після збою: скільки коштуватимуть долар і євро 8 вересня Фото: долари та євро (колаж РБК-Україна)
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На сайті НБУ стався технічний збій під час встановлення курсу гривні на 8 вересня, однак регулятор уже виправив дані та назвав правильні цифри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

Наразі на сторінці Офіційного інтернет-представництва НБУ вже оприлюднені коректні дані щодо офіційного курсу гривні.

Який курс валют встановив НБУ

На 8 вересня 2026 року офіційний курс гривні становитиме:

  • 44,4654 грн за долар США;
  • 51,6817 грн за євро.

Таким чином, саме ці значення є актуальними після виправлення технічної помилки на сайті Нацбанку.

У НБУ розберуться з причинами збою

У Національному банку заявили, що проведуть додаткову роботу, щоб у майбутньому не допустити подібних технічних збоїв.

Причини проблеми та подальші заходи для її недопущення планують розглянути на засіданні Ради оверсайта індикаторів грошового та валютного ринків.

Раніше директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що суттєвих потрясінь на готівковому валютному ринку цього тижня не буде.

За його оцінкою, різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 10-15 копійок.

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