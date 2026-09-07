НБУ исправил курс валют после сбоя: сколько будут стоить доллар и евро 8 сентября
На сайте НБУ произошел технический сбой при установке курса гривны на 8 сентября, однако регулятор уже исправил данные и назвал правильные цифры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.
На странице Официального интернет-представительства НБУ уже обнародованы корректные данные по официальному курсу гривны.
Какой курс валют установил НБУ
На 8 сентября 2026 года официальный курс гривны составит:
- 44,4654 грн за доллар США;
- 51,6817 грн /евро.
Таким образом, именно эти значения актуальны после исправления технической ошибки на сайте Нацбанка.
В НБУ разберутся с причинами сбоя
В Национальном банке заявили, что проведут дополнительную работу, чтобы в будущем не допустить подобных технических сбоев.
Причины проблемы и дальнейшие меры по ее недопущению планируют рассмотреть на заседании Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка.
Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что существенных потрясений на наличном валютном рынке на этой неделе не будет.
По его оценке, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет составлять 10-15 копеек.