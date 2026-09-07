НБУ исправил курс валют после сбоя: сколько будут стоить доллар и евро 8 сентября

На сайте НБУ произошел технический сбой при установке курса гривны на 8 сентября, однако регулятор уже исправил данные и назвал правильные цифры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины .

Причины проблемы и дальнейшие меры по ее недопущению планируют рассмотреть на заседании Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынка.

В Национальном банке заявили, что проведут дополнительную работу, чтобы в будущем не допустить подобных технических сбоев.

Таким образом, именно эти значения актуальны после исправления технической ошибки на сайте Нацбанка.

На 8 сентября 2026 года официальный курс гривны составит:

На странице Официального интернет-представительства НБУ уже обнародованы корректные данные по официальному курсу гривны.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что существенных потрясений на наличном валютном рынке на этой неделе не будет.

По его оценке, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет составлять 10-15 копеек.