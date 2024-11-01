НБУ вилучає гривню: які купюри більше не можна отримати ні на здачу, ні в банку

Нацбанк розпочинає поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень 2003–2007 років на банкноти аналогічних номіналів сучасного зразка, випущені після 2014 року. Ці банкноти залишатимуться дійсними платіжними засобами, тому громадянам не потрібно спеціально їх обмінювати.

Планується, що з 1 листопада банки поступово вилучатимуть банкноти старого зразка з обігу: їх більше не видаватимуть із кас за готівковими операціями, а Національний банк припинить постачати ці банкноти фінансовим установам. Під час надходження до банків такі банкноти не повертатимуться в обіг, а направлятимуться до НБУ для подальшої утилізації.

Заміна банкнот старого зразка не вплине на готівкові розрахунки населення, а нові банкноти з посиленою системою захисту забезпечать якіснішу та надійнішу готівкову гривню в обігу.

Нагадаємо, що НБУ вже вилучає з обігу банкноти інших номіналів старого зразка: 1 та 2 гривні з 2020 року, 5, 10, 20 та 100 гривень з 2023 року, та 500 гривень з серпня 2024 року.