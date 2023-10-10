ua en ru
Вт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ відкрив Кредитний реєстр для громадян: як дізнатися про великий борг перед банком

Україна, Вівторок 10 жовтня 2023 13:57
UA EN RU
НБУ відкрив Кредитний реєстр для громадян: як дізнатися про великий борг перед банком Фото: Кредитний реєстр НБУ почав працювати в онлайн-режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України запровадив онлайн-сервіс з надання інформації з власного Кредитного реєстру. Фізичні особи зможуть отримати дані про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз - 670 тис. гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як працює онлайн-сервіс

Сервіс доступний за посиланням на сайті НБУ банку України у форматі 24/7.

Для отримання сервісу користувач має авторизуватися за допомогою Cистеми BankID НБУ, тобто мати рахунок в одному з банків-учасників системи.

У відповідь на онлайн-запит користувач отримає актуальну на момент подання запиту інформацію з Кредитного реєстру НБУ.

Зокрема, про:

  • суму заборгованості та стан виконання зобов'язань;
  • найменування банку-кредитора та дату надання ним інформації до Кредитного реєстру НБУ.

Звіт може бути сформований та збережений у файл у форматі pdf.

У Кредитному реєстрі НБУ доступна інформація про кредити в банках України, в тому числі тих, що перебувають у стадії ліквідації.

Для чого це потрібно

Звіт з Кредитного реєстру НБУ не є офіційним документом, водночас ця інформація дає змогу контролювати свої фінанси та за потреби уточнювати дані, звернувшись до банку-кредитора.

Учасники Кредитного реєстру НБУ - банки та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - оновлюють інформацію щомісяця станом на перше число. Дата останнього оновлення зазначається безпосередньо у сформованому користувачем звіті

Додаткові можливості

За допомогою веб-ресурсу Кредитного реєстру НБУ користувач також може отримати інформацію з Реєстру запитів/заяв, які були оброблені згідно з його даними в Кредитному реєстрі НБУ.

Кредитний реєстр НБУ

НБУ у 2018 році створив централізований Кредитний реєстр, в якому накопичується інформація про кредитні операції позичальників із заборгованістю понад 100 мінімальних заробітних плат перед одним банком.

Передавання банками до Кредитного реєстру інформації про боржників – фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства, зокрема вимог закону "Про захист персональних даних".

Позичальники, стосовно яких передані дані до Кредитного реєстру, мають право отримувати з цього реєстру інформацію про себе і в разі незгоди з її змістом вимагати її коригування відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність".

.

За даними НБУ станом на серпень 2023 року банки України видали громадянам кредитів на суму 215 млрд гривень. Середня ставка за новими кредитами в серпні становила 34,7% річних

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України кредити
NEWS
Ігнат назвав пріоритетні цілі повітряних ударів РФ по Україні
Ігнат назвав пріоритетні цілі повітряних ударів РФ по Україні
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати