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НБУ открыл Кредитный реестр для граждан: как узнать о большом долге перед банком

Украина, Вторник 10 октября 2023 13:57
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НБУ открыл Кредитный реестр для граждан: как узнать о большом долге перед банком Фото: Кредитный реестр НБУ начал работать в онлайн-режиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины запустил онлайн-сервис по предоставлению информации из собственного Кредитного реестра. Физические лица смогут получить данные о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (сейчас - 670 тыс. гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как работает онлайн-сервис

Сервис доступен по ссылке на сайте НБУ банка Украины в формате 24/7.

Для получения сервиса пользователь должен авторизоваться с помощью системы BankID НБУ, то есть иметь счет в одном из банков-участников системы.

В ответ на онлайн запрос пользователь получит актуальную на момент подачи запроса информацию из Кредитного реестра НБУ.

В частности, о:

  • сумме задолженности и состояние исполнения обязательств;
  • наименовании банка-кредитора и дату предоставления им информации в Кредитный реестр НБУ.

Отчет может быть сформирован и сохранен в файле в формате pdf.

В Кредитном реестре НБУ доступна информация о кредитах в банках Украины, в том числе находящихся в стадии ликвидации.

Для чего это нужно

Отчет из Кредитного реестра НБУ не является официальным документом, в то же время эта информация позволяет контролировать свои финансы и при необходимости уточнять данные, обратившись в банк-кредитор.

Участники Кредитного реестра НБУ - банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц - обновляют информацию ежемесячно по состоянию на первое число. Дата последнего обновления указывается непосредственно в сформированном пользователем отчете

Дополнительные возможности

С помощью веб-ресурса Кредитного реестра НБУ пользователь также может получить информацию из Реестра запросов/заявлений, обработанных согласно его данным в Кредитном реестре НБУ.

Кредитный реестр НБУ

НБУ в 2018 году создал централизованный Кредитный реестр, в котором накапливается информация о кредитных операциях заемщиков с задолженностью более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Передача банками в Кредитный реестр информации о должниках - физических лицах осуществляется в соответствии с законодательством, в частности, требованиями закона "О защите персональных данных".

Заемщики, в отношении которых переданы данные в Кредитный реестр, имеют право получать из этого реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать ее корректировки в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности".

По данным НБУ, по состоянию на август 2023 года банки Украины выдали гражданам кредитов на сумму 215 млрд гривен. Средняя ставка по новым кредитам в августе составила 34,7% годовых.

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