НБУ вдвічі збільшив ліміт купівлі доларів для розміщення на депозит

Національний банк України збільшив з 50 тис. до 100 тис. гривень щомісячний ліміт для купівлі громадянами безготівкової валюти з подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох місяців. Після закінчення строку долари можна отримати в касах банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Як зазначили в НБУ, збільшення ліміту дозволить додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової валюти.

Нагадаємо, НБУ дозволив здійснювати такі операції у липні, і деякі банки, зокрема з найбільшою кількістю клієнтів, вже запровадили таку послугу. Громадяни можуть купувати безготівкову валюту і використовувати куплені валютні кошти після завершення терміну трьохмісячного депозиту.