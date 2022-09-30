НБУ вдвое увеличил лимит покупки долларов для размещения на депозит

Национальный банк Украины увеличил с 50 тыс. до 100 тыс. гривен ежемесячный лимит для покупки гражданами безналичной валюты с последующим размещением на депозит сроком от трех месяцев. По истечении срока доллары и евро можно получить в кассах банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отметили в НБУ, увеличение лимита позволит дополнительно переориентировать спрос населения с наличной иностранной валюты на безналичную, поскольку операции по продаже безналичной валюты банками проводятся по курсу более близком к официальному, чем по продаже наличной валюты.

Напомним, НБУ разрешил проводить такие операции в июле, и некоторые банки, в том числе с наибольшим количеством клиентов, уже ввели такую услугу. Граждане могут покупать безналичную валюту и использовать купленные валютные средства по истечении срока трехмесячного депозита.