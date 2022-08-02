НБУ ужесточил требования к пунктам обмена валют: что изменится

В частности, Национальный банк предусмотрел:

обязательность обустройства помещения небанковского учреждения охранными системами видеонаблюдения;

обязательность применения охраны, технической и физической, в зависимости от объемов наличности, с которой работает небанковское учреждение;

обязательность оборудования рабочего места кассира небанковского учреждения в зависимости от объемов наличности либо кассовыми машинами, либо конструктивными элементами ограждающих конструкций;

обязательность хранения ценностей в хранилище или сейфе, используемом как хранилище.

"Такое решение является продолжением мер НБУ по ужесточению требований к помещениям небанковских учреждений, получивших лицензию НБУ на проведение валютных операций, для повышения безопасности в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Оно также обусловлено необходимостью сбалансирования требований к деятельности банков и небанковских учреждений на рынке предоставления финансовых услуг, в частности осуществление валютных операций, а также усилением безопасности работы и защиты кассовых работников и клиентов небанковских учреждений, отметили в пресс-службе.

Постановление №166 вступает в силу с 1 ноября 2022 года, что даст небанковским учреждениям достаточно времени для приведения собственных помещений в соответствие с обновленными требованиями регулятора, сообщили в НБУ.