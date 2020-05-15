НБУ ужесточил требования к банковской рекламе кредитов и депозитов

Национальный банк Украины (НБУ) одобрил новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе. Требования вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, с сентября также заработают и требования к раскрытию информации о финансовых услугах на веб-сайтах банков.

Согласно новым требованиям, реклама должна содержать основные условия получения кредита или размещения депозита. Для кредита должна быть указана реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок. Для депозита - процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма. Также реклама финансовых услуг не должна затруднять визуальное восприятие информации.

На собственных веб-сайтах банки должны раскрыть полную, достоверную и актуальную информацию об услугах, их полную стоимость для потребителя, условия получения и риски. Для кредита нужно раскрыть, в частности, полную годовую процентную ставку, общие расходы потребителя (включая не только проценты, но и комиссии банка, а также платежи по сопутствующим и дополнительным услугам при их наличии), периодичность выплаты тела кредита, процентов и комиссий, а также штрафы и пени в случае просрочки платежей. Для депозита нужно указать процентную годовую ставку, срок вклада, условия досрочного снятия, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка и тому подобное. Все примечания и уточнения должны указываться одинаковым по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуги.

Также на веб-сайтах должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Как сообщало РБК-Украина, процентные ставки по новым депозитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 11,8% годовых, что на 0,1 п. п. выше, чем в марте (11,7% %).

Напомним, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 п. п. выше, чем в марте (37,3%).